Создатель World of Tanks решил оставить «Танки» ради политики

Воскресенье, 19 Январь 2020 Мир Мир

Создатель World of Tanks решил оставить «Танки» ради политики

Один из создателей и директор по продукту игры World of Tanks (WoT) компании Wargaming Вячеслав Макаров, анонсировавший создание Партии прямой демократии, решил оставить «Танки» ради политики. 

О своем намерении он заявил в Facebook в понедельник, 13 января.

«Сегодня я встретился с руководством и заявил, что намерен покинуть компанию, мое решение приняли. С "Танками" все будет хорошо, там отличная команда, не переживайте», — написал Макаров.

По его словам, он понял, что совмещать деятельность в компании с политической активностью будет сложно, поэтому на какое-то время сосредоточит усилия на работе по созданию партии и ее развитии.

10 января программист заявил, что намерен довести свою партию до региональных выборов 2020 года, а затем — до парламентских в 2021-м. Планируется, что у партии будет мобильное приложение на технологии Blockchain, через которое ее члены смогут участвовать в голосованиях. На создание нового политического движения Макаров выделит один миллион долларов. В оргкомитет вместе с создателем WoT войдут представители из IT-индустрии, медиа и коммуникаций.

Белорусская компания Wargaming, зарегистрированная на Кипре, финансово поддерживает военно-исторические музеи в разных странах.

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