SpaceX успешно запустила сверхтяжелую ракету

Вторник, 25 Июнь 2019 Мир Мир

SpaceX успешно запустила сверхтяжелую ракету

Американская SpaceX с площадки 39A Космического центра Кеннеди (США) провела третий пуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy.

Носитель должен в течение шести часов вывести на три разные орбиты 24 космических аппарата, включая спутники в интересах Военно-воздушных сил (ВВС) США и космический парус.

После пуска пара боковых ускорителей успешно совершила мягкую вертикальную посадку.

По словам генерального директора SpaceX Илона Маска, данная миссия является «самым сложным запуском компании».

В том же месяце сообщалось, что центральный блок, верхняя ступень и обтекатель запущенной ракеты произведены SpaceX недавно, тогда как пара боковых ускорителей (B1052 и B1053) использовались во втором пуске сверхтяжелой ракеты.

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