Спикер парламента Грузии ушел в отставку

Понедельник, 24 Июнь 2019 Мир Мир

Спикер парламента Грузии ушел в отставку

Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку.

Об этом сообщил генеральный секретарь партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе.

"Принятое решение является ответственностью перед народом", - заявил он.

Это решение связано с беспорядками, которые прошли в Тбилиси накануне из-за того, что во время открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия глава организации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло главы парламента.

Это вызвало недовольство со стороны оппозиционных депутатов из "Единого национального движения" и "Европейской Грузии", которые покинули заседание, пишет euromag.ru.

Позже тысячи жителей столицы вышли на акцию протеста. Участники акции призвали российских делегатов немедленно покинуть Грузию. Кроме того, они потребовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахария.

В четверг начался антиправительственный митинг, в результате столкновений полиции и протестующих пострадали по меньшей мере 240 человек.

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