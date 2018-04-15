Спортивный бренд обвинили в пропаганде наркотиков

Puma в коллаборации с компанией JD Sports и маркетинговым агентством Urban Nerds устроили вечеринку под названием House of Hustle в модном клубе в Лондоне. Приглашения с адресом были разосланы в виде смс-сообщений на дешевых мобильных телефонах, которые лежали в обувных коробках вместе с фальшивыми фунтовыми купюрами.

Место, где проводилось мероприятие, оформили в стиле спального района с выбитыми окнами, граффити на стенах и грязными матрасами на полу. Вместе с выпивкой и наркотиками, гостям предлагались услуги парикмахеров и татуировщиков.

Лондонский социальный работник Эмбер Гилберт Коуттс опубликовала в своем Instagram письмо, в котором обвинила Puma в промотировании темной стороны городской культуры. «Вечеринка была далеко не крутая. Наркоторговля среди подростков приводит к насилию, нужде и нездоровому обществу», - написала она. Также Коуттс рассказала, что в ночь проведения вечеринки в течение 90 минут было зарезано шесть человек.

Письмо получило одобрение пользователей соцсети. Некоторые из них, в том числе музыкант Kindness (Адам Бэинбридж), призвали к бойкотированию Puma и ее продукции.

Представители бренда отказались комментировать ситуацию.