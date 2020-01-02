Спортсмен отпраздновал победу за секунду до финиша и проиграл

Четверг, 02 Январь 2020 Мир Мир

Спортсмен отпраздновал победу за секунду до финиша и проиграл

Легкоатлет Джейкоб Киплимо, представлявший Уганду, начал радоваться победе перед финишем и проиграл.

Конкурент Кибивотт Канди из Кении обогнал Киплимо на забеге в Бразилии. Киплимо поднял руки вверх вблизи финишной ленты, но в это время киниец опередил спортсмена и установил новый рекорд, преодолев 15 километров за 42 минуты 59 секунд. Рано порадовавшийся победе легкоатлет уступил сопернику на секунду.

Джейкоб Киплимо — бегун на средние и длинные дистанции, участник летних Олимпийских игр 2016 года. Он является серебряным призером чемпионата мира по бегу по пересеченной местности. Также Киплимо дважды становился призером юниорского чемпионата мира.

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