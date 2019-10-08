Средиземноморский фестиваль возвращается на Мальту

В программе – оперные и фольклорные представления, конференции, выставки современного искусства, экскурсии по историческим местам, концерты симфонического оркестра La Stella Band, а также множество гастрономических мероприятий с дегустациями местных блюд и напитков, пишет euromag.ru.

Главным событием этого года станет постановка оперы Джузеппе Верди «Трубадур» (Il Trovatore), которая состоится 24 и 26 октября в театре Астра в Виктории.