Средиземноморский фестиваль возвращается на Мальту

Вторник, 08 Октябрь 2019 Мир Мир

Средиземноморский фестиваль возвращается на Мальту

С 19 октября по 30 ноября 2019 года на острове Гозо пройдет 18-й ежегодный Средиземноморский фестиваль (Festival Mediterranea).

В программе – оперные и фольклорные представления, конференции, выставки современного искусства, экскурсии по историческим местам, концерты симфонического оркестра La Stella Band, а также множество гастрономических мероприятий с дегустациями местных блюд и напитков, пишет euromag.ru.

Главным событием этого года станет постановка оперы Джузеппе Верди «Трубадур» (Il Trovatore), которая состоится 24 и 26 октября в театре Астра в Виктории.

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