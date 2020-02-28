Средства женской гигиены в Шотландии станут бесплатными

Законопроект в первом чтении местный парламент принял практически единогласно — при одном воздержавшемся.

Прокладки и тампоны можно будет получить, например, в аптеках или молодёжных клубах.

Авторы документа заявляют, что средства женской гигиены — не роскошь, а необходимость, сообщает euromag.ru.

В Великобритании налог на эти средства составляет 5%, и шотландкам это стоит около 12 евро каждый месяц. Правительственный опрос несколько лет назад показал, что 40% женщин вынуждены время от времени использовать подручные средства.

Особую обеспокоенность вызывали проблемы в сфере образования: девушкам из малообеспеченных семей приходится пропускать занятия. Поэтому ещё в позапрошлом году по всей Великобритании стали бесплатно предоставлять средства гигиены в учебных заведениях.

Шотландская программа должна заработать в полную силу в течение года. Стоимость оценивают в 29 миллионов евро ежегодно.