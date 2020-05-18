США лишат Huawei процессоров

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на агентство Nikkei

Новые правила торговли между США и другими странами расширят ограничительные меры в отношении Huawei. Американские власти намерены требовать у компаний, занимающихся выпуском полупроводников за пределами штатов, соответствующую лицензию. В ее рамках будут невозможны торговые отношения с компаниями, занесенными в черный список. Таким образом, под ударом находится тайваньская компания TSMC, прекращение работы с которой лишит Huawei процессоров.

У иностранных компаний, использующих технологии и оборудование США, будет 120 дней на получение лицензии. Отмечается, что 14 мая TSMC объявила о строительстве завода в США. Представители компании заявили, что корпорация внимательно следит за изменениями правил и работает с внешним консультантом, который проводит юридический анализ ситуации. Представитель Huawei не ответил на запрос о комментарии.

Агентство сообщает, что реакция Пекина была очень быстрой. Reuters сообщает со ссылкой на издание China Global Times, что в качестве ответа китайские власти готовы включить американские компании в список ненадежных организаций. В их число могут попасть, в частности, Apple, Cisco и Qualcomm.

В феврале стало известно, что американские власти намерены ввести новые ограничительные меры на продажу процессоров для Huawei. Официальные лица Министерства торговли США обсуждали возможность внедрения лицензий для компаний, контактирующих с китайской корпорацией. Huawei находится под американскими санкциями с мая 2019 года.