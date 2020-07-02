США оставили Европу без лекарств от коронавируса

Четверг, 02 Июль 2020 Мир

США оставили Европу без лекарств от коронавируса

Америка закупила около 90% трехмесячного запаса антивирусного препарата «Ремдесивир», который производит калифорнийская биофармацевтическая компания Gilead Sciences.

Первые 140 тысяч доз препарата были проданы по всему миру. В конце июня США скупили около 500 тысяч доз, что составляет около 90% запаса препарата на три месяца, - сообщает РИА Новости со ссылкой на британское издание Guardian. Это означает, что другим странам лекарства просто не досталось.

«Они получили доступ к большей части лекарства, поэтому для Европы ничего не осталось», - говорит старший приглашенный научный сотрудник Ливерпульского университета Эндрю Хилл.

Он настаивает на том, что продажа лекарств с доказанной эффективностью от коронавируса должна регулироваться и лицензироваться. В таком случае, когда вопрос с интеллектуальной собственностью на препарат будет решен, Великобритания могла бы покупать дженерики в Бангладеше и Индии, где патент Gilead не признается.

 «Ремдесивир» изначально разработан для лечения лихорадки Эбола. Позднее он показал эффективность при лечении инфекций SARS и MERS. Но его клинические испытания доказали, что он помогает и при коронавирусе.

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