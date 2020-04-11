США получили право использовать ресурсы Луны

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

В документе сказано, что американцы должны иметь право вести коммерческие исследования, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве в соответствии с применимым законодательством.

Однако в указе отмечается, что космос юридически и физически является уникальным пространством для деятельности человека, и США не рассматривают его в качестве всеобщего достояния. Таким образом, политика страны будет направлена на стимулирование международной поддержки по добыче и использованию ресурсов в космосе.

В частности, США не признают Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, уточняется в документе.