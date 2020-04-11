США получили право использовать ресурсы Луны

Суббота, 11 Апрель 2020 Мир Мир

США получили право использовать ресурсы Луны

США получили право использовать ресурсы Луны, соответствующий указ подписал американский президент Дональд Трамп.

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

В документе сказано, что американцы должны иметь право вести коммерческие исследования, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве в соответствии с применимым законодательством.

Однако в указе отмечается, что космос юридически и физически является уникальным пространством для деятельности человека, и США не рассматривают его в качестве всеобщего достояния. Таким образом, политика страны будет направлена на стимулирование международной поддержки по добыче и использованию ресурсов в космосе.

В частности, США не признают Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, уточняется в документе.

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