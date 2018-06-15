США ввели пошлины на китайские товары

Пятница, 15 Июнь 2018 Мир Мир

США ввели пошлины на китайские товары

США вводят США 25-процентную пошлину на товары из КНР, заявил Дональд Трамп.

 

Уточняется, что новые сборы коснутся импорта китайских товаров на сумму 50 миллиардов долларов.

Если КНР ответит на эту меру, Вашингтон введет дополнительные ввозные пошлины, добавил американский президент.

Ранее сообщалось, что новые тарифы вступят в силу после публикации списка товаров.

Кроме того, США намерены 30 июня объявить о мерах по ограничению инвестиций и дополнительному контролю над экспортом технологий для китайского бизнеса.

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