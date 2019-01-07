США вышли из ЮНЕСКО

Понедельник, 07 Январь 2019 Мир Мир

США вышли из ЮНЕСКО

Вступило в силу решение США о выходе из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Теперь США не будут платить взносы и избираться в Комитет всемирного наследия, однако страна оставляет за собой статус наблюдателя и сможет выдвигать на рассмотрение новые объекты.

О решении Соединенных Штатов стало известно в октябре 2017 года. Оно связано с тем, что американские власти считают организацию антиизраильской. В частности, в США недовольны тем, что в состав ЮНЕСКО включена Палестина.

ЮНЕСКО была создана в 1945 году 37 странами. США уже покидали организацию в 1984 году из-за разногласий, касающихся управления. В 2003 году Штаты вернулись в состав организации, но в 2011-м прекратили финансировать ее после того, как было принято решение включить в состав Палестину.

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