Стала известна дата свадьбы принца Гарри и Меган Маркл

Сообщается, что церемония состоится 19 мая 2018 года. Об этом сообщили в Кенсингтонском дворце.

Церемония пройдет в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Британская королевская семья возьмет на себя все затраты, связанные с торжественным мероприятием, пишет ntv.ru.

О помолвке принца Гарри и Меган Маркл, которые состоят в отношениях более года, стало известно в конце ноября. Пятый в очереди наследник британского престола тогда уведомил о своих намерениях Елизавету II и других членов семьи. Королева и ее супруг принц Филипп пожелали паре счастья. Принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон в свою очередь заявили, что очень рады за Гарри и Меган.

После свадьбы принц Гарри и Меган Маркл будут жить в одной из резиденций Кенсингтонского дворца в Лондоне.