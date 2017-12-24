Стала известна дата свадьбы принца Гарри и Меган Маркл

Воскресенье, 24 Декабрь 2017 Мир Мир Популярные материалы

Стала известна дата свадьбы принца Гарри и Меган Маркл

В Кенсингтонском дворце назвали дату бракосочетания принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл.

Сообщается, что церемония состоится 19 мая 2018 года. Об этом сообщили в Кенсингтонском дворце.

Церемония пройдет в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Британская королевская семья возьмет на себя все затраты, связанные с торжественным мероприятием, пишет ntv.ru.

О помолвке принца Гарри и Меган Маркл, которые состоят в отношениях более года, стало известно в конце ноября. Пятый в очереди наследник британского престола тогда уведомил о своих намерениях Елизавету II и других членов семьи. Королева и ее супруг принц Филипп пожелали паре счастья. Принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон в свою очередь заявили, что очень рады за Гарри и Меган.

После свадьбы принц Гарри и Меган Маркл будут жить в одной из резиденций Кенсингтонского дворца в Лондоне.

Последние новости

    • Португалия: судебный процесс: от «А» до «Я»

      Сергей купил у Антона, автодилера, автомобиль в возрасте 13 лет.

      Подробнее

    • Португалия: врачи не обязаны выдавать сертификаты для водительских прав

      Португалия: врачи не обязаны выдавать сертификаты для водительских прав.

      Подробнее

    • Испания: Рождественская лотерея-2017

      Главный приз Рождественской лотереи-2017 достался жителям более чем десяти испанских провинций.

      Подробнее

    • Топливо в Испании подорожало

      В канун Рождества цены на дизельное топливо в Испании достигли двухгодичного максимума.

      Подробнее

    • Италия: «Милан» оштрафован УЕФА на 20 миллионов евро

      Итальянский клуб «Милан» оштрафован Европейским футбольным союзом (УЕФА) на сумму 20 миллионов евро из-за несоответствия финансовому фэйр-плей.

      Подробнее

    • Италия: в Неаполе взорвалась бомба

      От взрыва самодельной бомбы в Неаполе погиб один человек.

      Подробнее

    • Forbes назвал самого богатого спортсмена всех времен

      Американский баскетболист Майкл Джордан возглавил список 25 самых богатых спортсменов всех времен по версии журнала Forbes.

      Подробнее

    • Apple решила закрыть iTunes

      СМИ узнали, что магазин музыки iTunes перестанет функционировать в начале 2019 года.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!