Стала известна новая дата начала Олимпиады в Токио

Об этом сообщает NHK.

Уточняется, что Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил новую дату старта соревнований.

24 марта стало известно, что Олимпийские игры-2020, которые должны состояться в Токио, перенесены на год из-за распространения коронавируса. Идея отложить старт Игр принадлежит правительству Японии.

26 марта появилась информация о том, сколько организаторам будет стоить перенос Олимпиады. Потери оцениваются в 2,7 миллиарда долларов.

Также сообщалось, что из-за переноса Игр в Токио организаторам Олимпиады-2024 в Париже придется пересмотреть планы подготовки.