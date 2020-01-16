Стала известна судьба одного из крупнейших алмазов в истории

Об этом сообщает New York Times.

Глава модного дома Майкл Берк планирует раздробить необработанный драгоценный камень и сделать из него бриллианты. По его мнению, неожиданный фокус компании на ювелирных изделиях подогреет и оживит индустрию.

Берк не раскрыл точную цену покупки, однако заявил, что сумма исчисляется миллионами. По оценке бывшего президента Антверпенской алмазной биржи Марселя Прувера, алмаз может стоить около 50 миллионов долларов.

Алмаз «Севело» («редкая находка») добыли в апреле 2019 года в Ботсване. Его масса составляет 1758 карат. Самым крупным в истории считается алмаз «Куллинан», который был найден в Южной Африке в 1905 году, он весит 3106,75 карата.

В том же месяце был обнаружен еще один драгоценный камень — алмаз редчайшего синего цвета. О находке объявила ботсванская государственная компания Okavango Diamond Company. Самородок назвали «Голубой Окаванго» в честь дельты Окаванго — самой большой внутренней дельты планеты, которая при этом не имеет стока в мировой океан.