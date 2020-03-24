Стали известны подробности переноса Олимпиады-2020

Отмечается, что соревнования пройдут не позднее лета 2021-го.

В сообщении передаются подробности телефонной конференции, в которой участвовали президент МОК Томас Бах, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, а также ряд других чиновников страны во вторник, 24 марта. Она прошла в дружественном и конструктивном ключе, в ходе обсуждения стороны высказали общее опасение из-за ситуации с коронавирусом.

Руководствуясь информацией от Всемирной организации здравоохранения, лидеры решили отложить проведение Игр. При этом олимпийский огонь на время отсрочки останется в Японии. Кроме того, соревнования сохранят свое нынешнее название — Олимпийские игры 2020 года.

О переносе Олимпиады стало известно ранее 24 марта, об этом сообщил сообщил сам Абэ. Его предложение Бах поддержал «на 100 процентов». Сроки проведения Игр на данный момент остаются неизвестными. Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа.

Из-за пандемии коронавируса были отменены практически все международные соревнования, запланированные на весну-лето 2020 года. Так, на 2021-й были перенесены чемпионат Европы и Кубок Америки по футболу, отменены чемпионат мира по хоккею, последние этапы Кубка мира по биатлону и лыжным гонкам.