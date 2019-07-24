Стали известны прощальные подарки Терезе Мэй

Среда, 24 Июль 2019 Мир Мир

Стали известны прощальные подарки Терезе Мэй

Стали известны подарки, которые члены кабинета министров вручили Терезе Мэй после объявления об ее отставке с поста премьер-министра Великобритании.

Об этом сообщает Daily Mail.

Ей вручили сумку-ведро и клатч от бренда Liberty за 650 фунтов, а также ожерелье Lalique за 495 фунтов.

Некоторые эксперты посчитали этот подарок отсылкой к сумке Маргарет Тэтчер, с которой она не расставалась. По легенде, сумка была подарена Тэтчер в 1984 году главой британского бренда Launer London Джеральдом Бодмером вместе с газетой, в которой была напечатана карикатура на премьер-министра: Маргарет била сумочкой политического неприятеля. Как отмечает издание, сумка Тэтчер до сих пор является тотемом для многих британских евроскептиков.

Сумка Терезы Мэй стала известной во время ее перепалки с Жан-Клодом Юнкером в декабре 2018 года, когда президент Еврокомиссии назвал ее предложения «невнятными». После этого премьер-министр Великобритании пошла выяснять с ним отношения, держа в руках сумку.

7 июля 2019 года Тереза Мэй официально объявила, что покидает пост главы Консервативной партии и пост премьер-министра Великобритании. Она продолжила исполнять свои обязанности до выборов преемника. 23 июля депутат британского парламента Борис Джонсон был выбран новым главой Консервативной партии и, соответственно, премьер-министром Соединенного Королевства.

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