Стали известны прощальные подарки Терезе Мэй

Об этом сообщает Daily Mail.

Ей вручили сумку-ведро и клатч от бренда Liberty за 650 фунтов, а также ожерелье Lalique за 495 фунтов.

Некоторые эксперты посчитали этот подарок отсылкой к сумке Маргарет Тэтчер, с которой она не расставалась. По легенде, сумка была подарена Тэтчер в 1984 году главой британского бренда Launer London Джеральдом Бодмером вместе с газетой, в которой была напечатана карикатура на премьер-министра: Маргарет била сумочкой политического неприятеля. Как отмечает издание, сумка Тэтчер до сих пор является тотемом для многих британских евроскептиков.

Сумка Терезы Мэй стала известной во время ее перепалки с Жан-Клодом Юнкером в декабре 2018 года, когда президент Еврокомиссии назвал ее предложения «невнятными». После этого премьер-министр Великобритании пошла выяснять с ним отношения, держа в руках сумку.

7 июля 2019 года Тереза Мэй официально объявила, что покидает пост главы Консервативной партии и пост премьер-министра Великобритании. Она продолжила исполнять свои обязанности до выборов преемника. 23 июля депутат британского парламента Борис Джонсон был выбран новым главой Консервативной партии и, соответственно, премьер-министром Соединенного Королевства.