Стало известно, о чем будет новый фильм о Гарри Поттере

Воскресенье, 05 Январь 2020 Мир Мир

Стало известно, о чем будет новый фильм о Гарри Поттере

Создатели фильмов о Гарри Поттере снимут новый фильм о Мальчике-Который-Выжил, и журналисты из We Got This Covered узнали о чем он будет.

История, которая ляжет в основу сюжета новой картины, будет происходить 20 лет спустя. Большая часть актерского состава вернется.

Одним из центральных персонажей станет дочь Волан-де-Морта, которая попытается воскресить отца.

Также фильм положит начало сериалу о сыне Гарри, Альбусе Северусе. Вероятно, сценаристом выступит Джоан Роулинг, сообщает РИА Новости.

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