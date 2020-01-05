Стало известно, о чем будет новый фильм о Гарри Поттере
Создатели фильмов о Гарри Поттере снимут новый фильм о Мальчике-Который-Выжил, и журналисты из We Got This Covered узнали о чем он будет.
История, которая ляжет в основу сюжета новой картины, будет происходить 20 лет спустя. Большая часть актерского состава вернется.
Одним из центральных персонажей станет дочь Волан-де-Морта, которая попытается воскресить отца.
Также фильм положит начало сериалу о сыне Гарри, Альбусе Северусе. Вероятно, сценаристом выступит Джоан Роулинг, сообщает РИА Новости.