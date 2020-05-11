Стало известно о личных финансах Илона Маска

Финансовое состояние миллиардера оценили журналисты Wall Street Journal.

По данным издания, Маск живет за счет кредитов, используя акции Tesla и SpaceX в качестве залога. Хотя сам предприниматель утверждает, что в деньгах не нуждается, его долг банкам превышает 500 миллионов долларов. В 2019 году он заложил примерно половину своих акций Tesla, на тот момент пакет стоил около 15 миллиардов долларов.

В 2019 году миллиардер стал ответчиком по иску о клевете на сумму в 75 тысяч долларов, который подал британский дайвер Вернон Ансворт за то, что Маск назвал его «педофилом». Адвокат бизнесмена тогда заявлял, что его клиенту не хватает личных средств для выплаты компенсации, а большая часть его состояния сосредоточена в акциях.

Предпринимателю принадлежит 20 процентов акций Tesla, сейчас они стоят около 28 миллиардов долларов. Однако Маск не может продать ценные бумаги, иначе он потеряет контроль над компанией.

Если цена акций Tesla упадет ниже определенного уровня, банки могут потребовать досрочно погасить кредиты или компенсировать разницу в стоимости. Это приведет к дополнительному падению акций в цене. Издание отмечает, что сейчас это маловероятный сценарий — с начала 2020 года акции Tesla выросли на 96 процентов.