Стало известно о секретном проекте Google по сбору медицинских данных

Как сообщает The Wall Street Journal, эти массивы информации использовались для секретного проекта под названием Nightingale («Соловей»).

Инициатива направлена на внедрение Google в индустрию здравоохранения. Проект формируется на основе информации о пациентах компании Ascension, имеющей свои медицинские учреждения в 21 штате США. При этом люди не знали о том, что их данные передаются корпорации.

Источники издания сообщили, что Nightingale был запущен в 2018 году. Среди данных, которые Google получает от Ascension — результаты лабораторных исследований, диагнозы врачей и записи о госпитализации. При этом корпорация также получила полный доступ к медицинским картам пациентов, где в том числе указаны их имена и даты рождения.

Ни в Google, ни в Acension пока не прокомментировали эту информацию, передает Reuters.

Это далеко не первый шаг корпорации в сфере здравоохранения. Так, 1 ноября Google заявила, что купит компанию Fitbit, которая занималась производством приложений и устройств для мониторинга здоровья, таких как фитнес-трекеры и умные весы. Сумма сделки оценивалась в 2,1 миллиарда долларов.