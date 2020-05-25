Стало известно о заговоре королевской семьи против Меган Маркл

Понедельник, 25 Май 2020 Мир Мир

Стало известно о заговоре королевской семьи против Меган Маркл

Меган Маркл была убеждена, что королевская семья строит против нее заговор.

В связи с этим герцогиня Сассекская и ее супруг принц Гарри приняли решение покинуть Великобританию. Об этом в интервью Sunday Times Magazine рассказали друзья пары.

«Я думаю, что она чувствовала себя посторонней с самого начала. Это была не та жизнь, к которой она привыкла, и она хотела уйти», — анонимно рассказал один из собеседников. По его словам, из-за ощущения враждебности она «буквально оказалась в изоляции», когда переехала в загородную резиденцию членов королевской семьи Фрогмор-хаус (Frogmore House) незадолго до рождения сына.

Отъезд герцогов Сассекских был связан с напряженностью внутри королевской семьи, сообщили собеседники издания. Тем не менее после переезда отношения принца Гарри и принца Уильяма улучшились. Один из друзей предположил,что этому могло способствовать заражение их отца принца Чарльза коронавирусом. «Сообщение о плохом самочувствии отца помогло им снова собраться, и теперь общение стало более регулярным. Я не думаю, что все стало замечательно, но однозначно стало лучше», — рассказал он.

Кроме того, герцогиня Сассекская опасалась, что придворные дворца нанесут вред ее репутации из-за ее американского стиля управления.

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