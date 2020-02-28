Старушка научила попугая петь оперные арии назло соседям

Об этом сообщает издание Daily Star.

81-летняя Кэтрин Сирл (Catherine Searle) с 2004 года воюет с соседями Полом и Лидией Эпплтон (Paul & Lydia Appleton) из-за спора о парковочном месте. Старушка 38 раз попадала на камеру наблюдения, когда мазала жиром их машины. Она подкладывала гвозди под колеса грузовика Пола, из-за чего Лидия так переживала за его жизнь, что ей начали сниться кошмары.

Сирл научила своего попугая назло соседям петь оперные арии и включала музыку или телевизор на полную громкость, чтобы раззадорить птицу. Уходя, она оставляла заднюю дверь и окна своего дома открытыми, чтобы Эпплтонам было лучше слышно пение попугая, когда они загорали у себя во дворе.

Кроме того, пожилая соседка неоднократно подкидывала им в сад собачьи фекалии.

Лидия рассказала, что никто не верит ей и ее мужу, когда они рассказывают другим людям о пожилой мучительнице. «Когда мы рассказывали людям, что ей 81 год, они смеялись и думали, что это шутка», — подчеркнула она.

Женщина подала против Сирл судебный иск о преследовании. Судья назначил пенсионерке 70 дней тюремного заключения условно и запретил оскорбительное поведение в отношении соседей. Кроме того, ей был назначен штраф в размере 779 фунтов стерлингов.