Старушка научила попугая петь оперные арии назло соседям

Пятница, 28 Февраль 2020 Мир Мир

Старушка научила попугая петь оперные арии назло соседям

Жительница английской деревни Сил, графство Кент, научила попугая громко петь, включала телевизор на полную мощность и портила машины соседям из-за давнего спора о парковке.

Об этом сообщает издание Daily Star.

81-летняя Кэтрин Сирл (Catherine Searle) с 2004 года воюет с соседями Полом и Лидией Эпплтон (Paul & Lydia Appleton) из-за спора о парковочном месте. Старушка 38 раз попадала на камеру наблюдения, когда мазала жиром их машины. Она подкладывала гвозди под колеса грузовика Пола, из-за чего Лидия так переживала за его жизнь, что ей начали сниться кошмары.

Сирл научила своего попугая назло соседям петь оперные арии и включала музыку или телевизор на полную громкость, чтобы раззадорить птицу. Уходя, она оставляла заднюю дверь и окна своего дома открытыми, чтобы Эпплтонам было лучше слышно пение попугая, когда они загорали у себя во дворе.

Кроме того, пожилая соседка неоднократно подкидывала им в сад собачьи фекалии.

Лидия рассказала, что никто не верит ей и ее мужу, когда они рассказывают другим людям о пожилой мучительнице. «Когда мы рассказывали людям, что ей 81 год, они смеялись и думали, что это шутка», — подчеркнула она.

Женщина подала против Сирл судебный иск о преследовании. Судья назначил пенсионерке 70 дней тюремного заключения условно и запретил оскорбительное поведение в отношении соседей. Кроме того, ей был назначен штраф в размере 779 фунтов стерлингов.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)