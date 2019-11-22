Старый комикс Marvel продали за 1,2 миллиона долларов
Первое издание комикса Marvel Comics продали на аукционе в Далласе, штат Техас, за 1,26 миллиона долларов.
Об этом сообщает USA Today.
Отмечается, что покупатель предпочел сохранить анонимность. Вице-президент торгового дома Heritage Auctions Эд Джастер назвал лот «исторической копией исторического комикса».
Комикс был выпущен в 1939 году. В нем впервые появились такие персонажи Marvel, как Человек-факел, Ка-Зар, Ангел и Подводник.
Издательство Marvel Comics было основано 12 января 1939 года.