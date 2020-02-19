Стены из черепов и костей нашли в Бельгии

Среда, 19 Февраль 2020 Мир Мир

Стены из черепов и костей нашли в Бельгии

В бельгийском Генте археологи в ходе раскопок у собора Святого Бавона обнаружили стены, выложенные из человеческих костей.

Стены состоят главным образом из костей бедер и голеней взрослых людей, при этом пространство между ними заполнено черепами, пишет euromag.ru.

По предварительным данным, останки датируются второй половиной XV века, при этом время строительства "костяных стен" археологи относят к XVII-XVIII векам.

Ученые предположили, что стены были выстроены при расчистке церковного кладбища, когда освобождались места для новых захоронений. Как пояснил один из исследователей, Яниек де Гризе, при расчистке кладбищ кости нельзя было просто выбрасывать, поэтому для них делали оссуарии – специальные места для хранения скелетированных останков.

"Эта находка уникальна в Бельгии", - отметил представитель археологической группы Рубен Виллаэрт.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)