Стилист показал способ подстричься дома

Пятница, 10 Апрель 2020 Мир Мир

Стилист показал способ подстричься дома

Стилист Меган Маркл показал способ подстричься дома и не испортить внешность.

Парикмахер-стилист герцогини Сассекской Меган Маркл Джордж Нортвуд (George Northwood) показал безопасный способ подстричься дома во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса и не испортить внешность. Его рекомендации опубликованы на сайте таблоида Daily Mail.

Нортвуд, клиентами которого также являются такие знаменитости, как Гвинет Пэлтроу и Рози Хантингтон-Уайтли, советует не вносить радикальных изменений в свою внешность без помощи профессионала, а лишь попытаться поддержать привычную форму волос. При этом он рекомендует делать это напротив большого зеркала с хорошим освещением, используя подходящие парикмахерские ножницы, а также длинную узкую расческу.

«Никогда не работайте с мокрыми волосами, потому что вы, вероятно, отрежете больше, чем собирались», — предупредил стилист. Нортвуд также призвал всегда ориентироваться на линии и форму, созданные мастером во время последнего визита в парикмахерскую. После того, как стрижка будет завершена, следует профилировать волосы: наклонить голову вниз, поочередно вводя специальные ножницы в каждую прядь, и повторить несколько щелчков. По словам стилиста, это поможет придать волосам естественность, а также избавит от секущихся концов.

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