Стинг отменил концерт из-за проблем со здоровьем

Вторник, 09 Июль 2019 Мир Мир

Стинг отменил концерт из-за проблем со здоровьем

Британский музыкант Стинг отменил выступление на джазовом фестивале в Бельгии из-за проблем со здоровьем.

Информация об этом была опубликована в Twitter-аккаунте исполнителя.

«Мы с сожалением сообщаем вам, что выступление Стинга на джазовом фестивале в Генте сегодня вечером должно быть отменено по рекомендации врача. Информация о возврате билетов последует в ближайшее время», — говорится в сообщении.

Музыкальная карьера Стинга началась в 1977 году, он был участником группы The Police. За время своего существования коллектив удостоился шесть премий «Грэмми», а также места в Зале славы рок-н-ролла. С 1985 года Стинг начал сольную карьеру. Он записал такие хиты, как Shape of my heart, Desert rose и Englishman in New York. Впоследствии он получил 10 наград «Грэмми», «Золотой глобус», премию «Эмми» и трижды был номинирован на «Оскар».

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