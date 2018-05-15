Столетний водитель попал в аварию
Автовладелец, которому исполнилось 100 лет, совершил аварию в Риге, сообщили журналистам в понедельник в Рижской муниципальной полиции.
«Двенадцатого мая около полудня во время патрулирования Пардаугавы (район в Риге) работники полиции заметили, что водитель Mazda, совершая движение задним ходом, въехал в припаркованный Mercedes-Benz. При проверке личности выяснилось, что мужчине 100 лет», - сказали в полиции.
В ходе разговора, пожилой мужчина признался, что не заметил столкновения, поэтому собирался уехать.
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