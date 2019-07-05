Столетняя женщина раскрыла необычный секрет своего долголетия

Пятница, 05 Июль 2019 Мир Мир

Столетняя женщина раскрыла необычный секрет своего долголетия

Жительница английского города Станстед, графство Эссекс, утверждает, что дожила до ста лет благодаря любимому блюду — сосискам в тесте.

Ее слова приводит британское издание Daily Mail.

Столетняя Мэри Эмерсон (Mary Emerson) рассказала, что большую часть своей жизни угощала домочадцев свежезапеченными сосисками в тесте. «Я и сейчас люблю их готовить, правда теперь мне требуется подмога, — подчеркнула долгожительница. — Именно это лакомство и позитивный настрой помогли мне дожить до преклонных лет».

Пенсионерка похоронила супруга Тома в 1976 году, а спустя пять лет потеряла родную сестру Джин. После смерти мужа женщина осталась в одиночестве. Несмотря на это, она считает себя здоровым и счастливым человеком. «У меня была прекрасная жизнь», — говорит британка, у которой два правнука.

Свой юбилей Эмерсон отметила 30 июня в окружении родных и близких. Ее дочь Кэти (Kathy Emerson) описала мать, как самостоятельного человека и чудесного кулинара. «Ее сосиски в тесте всегда получались очень вкусными», — заключила женщина.

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