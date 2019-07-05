Столетняя женщина раскрыла необычный секрет своего долголетия

Ее слова приводит британское издание Daily Mail.

Столетняя Мэри Эмерсон (Mary Emerson) рассказала, что большую часть своей жизни угощала домочадцев свежезапеченными сосисками в тесте. «Я и сейчас люблю их готовить, правда теперь мне требуется подмога, — подчеркнула долгожительница. — Именно это лакомство и позитивный настрой помогли мне дожить до преклонных лет».

Пенсионерка похоронила супруга Тома в 1976 году, а спустя пять лет потеряла родную сестру Джин. После смерти мужа женщина осталась в одиночестве. Несмотря на это, она считает себя здоровым и счастливым человеком. «У меня была прекрасная жизнь», — говорит британка, у которой два правнука.

Свой юбилей Эмерсон отметила 30 июня в окружении родных и близких. Ее дочь Кэти (Kathy Emerson) описала мать, как самостоятельного человека и чудесного кулинара. «Ее сосиски в тесте всегда получались очень вкусными», — заключила женщина.