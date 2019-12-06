Студент разгадал столетнюю задачу по физике

Физики не могли понять, почему пузырек воздуха в вертикальной узкой трубке с жидкостью не поднимается наверх, как это происходит при открытии бутылки с минеральной водой, пишет euromag.ru.

Молодой человек выяснил, что пузырь движется вверх, но так медленно, что это перемещение невозможно увидеть невооруженным глазом.

Студент открыл, что движению воздуха препятствует сверхтонкий слой между пузырьком и жидкостью. Размер пленки составил миллионные доли миллиметра.

Чтобы выяснить это он направлял свет на пузырек в трубке и, анализировал интерференцию (перераспределение интенсивности) между светом, отраженным от внутренней поверхности трубки, и светом, отраженным от поверхности пузырька.

Дауади считает, что результаты его научной работы можно будет применить в дальнейшем изучении явлений, возникающих при движении жидкостей в нанодиапазоне.

В ноябре сообщалось, что физики из петербургского Университета ИТМО теоретически предсказали «истинный» временной кристалл, который существует в непрерывном времени.