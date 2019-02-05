Стюардесса умерла во время длительного перелета

Согласно официальному заявлению авиакомпании, спустя три часа после того, как самолет вылетел из аэропорта Гонолулу, стюардессе Эмили Гриффит понадобилась срочная медицинская помощь, и пилотам пришлось экстренно посадить лайнер в Сан-Франциско. Однако после приземления медики констатировали смерть бортпроводницы.

«Мы глубоко потрясены утратой нашей преданной сотрудницы Эмили Гриффит, которая проработала в авиакомпании более 31 года и умерла, выполняя свою работу, — говорится в официальном заявлении авиакомпании. — Эмили любила свою работу в Hawaiian и делилась этим с нашими пассажирами».

В декабре прошлого года грузинка, летевшая рейсом венгерской авиакомпании Wizz Air из Милана в Кутаиси, почувствовала себя плохо во время полета. Экипаж лайнера принял решение экстренно посадить самолет в аэропорту Белграда, чтобы ей оказали медицинскую помощь. Однако медики не успели спасти женщину, и она умерла.