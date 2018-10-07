Стюардесса запретила восьмимесячному ребенку плакать

Воскресенье, 07 Октябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Стюардесса запретила восьмимесячному ребенку плакать

Стюардесса авиакомпании United Airlines накричала на мать с восьмимесячным ребенком после того, как он плакал больше пяти минут.

Пассажирка Крупа Патель Балал, летевшая с мужем и сыном в Сан-Франциско из Сиднея бизнес-классом, сказала, что ее ребенок начал плакать, когда самолет только взлетел. Спустя пять минут к ним подошла бортпроводница и закричала. «По словам стюардессы, в книге правил написано, что детям не разрешается плакать больше пяти минут», — пояснила Балал.

Женщине пришлось объяснять, что она не может контролировать плач младенца, но стюардесса была непреклонна.

В результате командир воздушного судна и представители United Airlines принесли извинения пассажирке, однако она пообещала, что больше никогда не воспользуется услугами авиакомпании.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: прямой рейс Лиссабон - Бостон

      Американская авиакомпания Delta AirLines объявила о своих планах.

      Подробнее

    • Португалия: охранникам повысят зарплату

      Ассоциации охранных компаний (AES) удалось достичь консенсуса с профсоюзами.

      Подробнее

    • Испания: трое пьяных мужчин уснули в машине

      Трое пьяных мужчин уснули в машине посреди дороги в Каталонии.

      Подробнее

    • Испания: Малага начала готовиться к Рождеству

      Несмотря на то, что до конца года еще 12 недель, в Малаге уже начали готовиться к Рождеству.

      Подробнее

    • Власти Италии обещают снизить госдолг на 4% за три года

      Если все пойдет по плану, госдолг будет составлять «всего» 126,5% ВВП.

      Подробнее

    • Неонацист, напавший на мигрантов в Италии, покаялся

      Итальянец Лука Траини, в начале февраля открывший стрельбу по африканским мигрантам в городе Мачерата, в суде извинился перед пострадавшими и заявил, что изменил свои взгляды в тюрьме.

      Подробнее

    • Стюардесса запретила восьмимесячному ребенку плакать

      Стюардесса авиакомпании United Airlines накричала на мать с восьмимесячным ребенком после того, как он плакал больше пяти минут.

      Подробнее

    • Почта 20 лет доставляла бабушке книги для внучки

      Жительница штата Флорида Вера Уолкер (Vera Walker) 20 лет ждала посылку с детскими книгами.

       

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья