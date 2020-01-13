Стюардессы лучших авиакомпаний в мире назвали любимые самолеты

Понедельник, 13 Январь 2020 Мир Мир

Стюардессы лучших авиакомпаний в мире назвали любимые самолеты

Стюардессы нескольких авиакомпаний, в том числе American Airlines, Delta Air Lines и United Airlines, признанных лучшими в мире, назвали любимые самолеты, которые они предпочитают для перелетов.

Об этом пишет Business Insider.

Так, например, бортпроводники упомянули Airbus 321 из-за его крупных размеров; оборудованный телевизорами и электрическими розетками Airbus A319, Boeing 787 Dreamliner с масштабной кухонной зоной, а также Delta Airbus A320, в котором благодаря особой комплектации салона пассажиры могут размещаться с большим комфортом.

Кроме того, некоторые сотрудники авиакомпаний рассказали о новом и просторном Embraer E175 и Airbus A330, «позволяющем свободно заниматься всем необходимым»; Bombardier CRJ700, в котором, по мнению собеседников издания, проще знакомиться с попутчиками, и, наконец, крупном Boeing 777-300ER с широким фюзеляжем и удачным дизайном.

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