Стюардессы описали пассажира своей мечты

Пятница, 24 Май 2019 Мир Мир

Стюардессы описали пассажира своей мечты

Эксперты туристического сервиса Aviasales составили портрет идеального авиапассажира, опросив членов экипажа российских авиакомпаний.

Результаты опроса имеются в распоряжении «Ленты.ру».

Оказалось, что больше всего бортпроводники ценят пассажиров, которые остаются на своих местах после посадки самолета, а не бросаются доставать свои вещи с полки. «От скорости изъятия вещей с багажной полки скорость выхода из самолета не меняется», — отметили респонденты.

Кроме того, стюардессы не любят, когда путешественники пробираются в туалет именно в тот момент, когда они уже начали обслуживание и в проходе стоят тележки с едой.

Также бортпроводницы признались, что им приятно, когда пассажиры общаются вежливо, применяя фразы «будьте добры», «пожалуйста» и «спасибо», а также обращаются к ним по имени. «У нас на груди есть бейдж, и ни на одном из них не написано "девушка"», — посетовала одна из стюардесс.

Вдобавок члены экипажа отметили чистоплотных пассажиров, которые возвращают поднос таким же аккуратным, каким его получили, а также тех, кто заранее готовит посадочный талон при посадке на борт.

В заключение бортпроводники заявили, что идеальный пассажир — это спящий пассажир или терпеливый, которому не важно, что на обед, — курица или рыба.

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