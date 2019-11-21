Суд обязал Венгрию извиниться за фейки о беженцах

Четверг, 21 Ноябрь 2019 Мир Мир

Суд обязал Венгрию извиниться за фейки о беженцах

Верховный суд Венгрии принял решение о том, что власти Венгрии должны публично извиниться за "фальшивое" изображение фактов о правозащитной организации, помогающей беженцам.

Об этом сообщили представители Хельсинкского комитета Венгрии. Суд пришел к выводу, что организованный властями страны в 2017 году опрос повредил репутации этой организации, пишет euromag.ru.

В 2017 году правительство, возглавляемое премьер-министром Виктором Орбаном, разослало миллионам венгерским граждан опрос, речь в котором шла о "плане Сороса" по наводнению Европы беженцами. Кроме того, финансируемый американским миллиардером Джорджем Соросом Хельсинкский комитет якобы защищает права беженцев-преступников, которые, благодаря его работе, получают более мягкое наказание, нежели обычные венгры.

Власти Венгрии должны, по решению суда, распространить извинения как через СМИ, так и через официальный портал правительства. По данным агентства AFP, власти уже согласились с этим решением суда.

В Еврокомиссии также уже заявляли, что правительство Венгрии распространяет фейковые новости о миграционной политике ЕС, основанные на "безумной теории заговора". В частности, об этом в феврале говорил официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

По словам Схинаса, "никакого заговора не существует": Евросоюз не намерен подрывать пограничную охрану отдельных государств-членов ЕС, а никаких планов по введению гуманитарных виз для беженцев не разрабатывается. "Страны-члены ЕС сами решают, до какого предела они принимают легальную миграцию", - подчеркнул Схинас.

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