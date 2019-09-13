Суд признал действия Джонсона незаконными

Ранее Джонсон получил согласие королевы на закрытие парламента с 10 сентября до 14 октября. Парламент обвинил Джонсона в намерении вывести страну из ЕС без сделки, сокрытии связанной с этим информации и документов, а также дезинформации королевы для получения санкции на приостановку работы парламента. Британское правительство заявило, что разочаровано решением сессионного суда в Эдинбурге и будет подавать апелляцию в Верховный суд, пишет euromag.ru.

"После сегодняшнего решения высшей шотландской судебной инстанции по гражданским делам я написал Борису Джонсону письмо, в котором потребовал созвать парламент и завершить эту незаконную пророгацию. Каждый день, что работа парламента остается приостановленной, Борис Джонсон и правительство Великобритании подавляют демократию", - написал в Twitter глава фракции Шотландской национальной партии в парламенте Иан Блэкфорд.

"Большинство людей не верили Борису Джонсону, но решение суда, что он незаконно остановил работу парламента и что его мотивы были не те, которые он называл? Это сильно. Я призываю его созвать парламент. Давайте вернем парламент к работе проведем слушания сегодня и завтра, чтобы мы могли обсудить, что будет дальше. И мы можем обсудить решение суда", - заявил журналистам, в свою очередь, "теневой" министр по Brexit Кир Стармер.

Исключенный недавно Джонсоном из Консервативной партии парламентарий Доминик Грив также потребовал немедленного созыва парламента. Он также отметил, что если подтвердится то, что правительство ввело в заблуждение королеву, то Джонсон должен подать в отставку.

Некоторые парламентарии, демонстрируя свой протест, явились в среду на работу, отметив в социальных сетях, что премьер-министра, который по идее должен по средам отвечать на вопросы коллег, нигде не видно.

Представитель канцелярии премьера, в свою очередь, указал на то, что суд в Англии, в отличие от шотландского суда, не счел пророгацию незаконной, и что при всем уважении правительства к судебной системе, работа парламента на данный момент останется замороженной.