Суд признал смерть во время секса несчастным случаем

Понедельник, 16 Сентябрь 2019 Мир Мир

Суд признал смерть во время секса несчастным случаем

Французская фирма заплатит за смерть сотрудника, умершего от секса в командировке.

Французской компании придется заплатить семье сотрудника, у которого в служебной командировке остановилось сердце во время секса с незнакомкой. Пишет BBC.

Суд в Париже признал случившееся несчастным случаем на производстве, а значит, родным покойного положена компенсация от работодателя.

Компания пыталась доказать, что сотрудник не был на работе, когда решил провести время с женщиной, которую он впервые встретил, пишет euromag.ru.

Но, как подтвердил судья, по французским законам, ответственность за любые травмы и несчастные случаи во время рабочей поездки лежит на работодателе.

История эта тянется с 2013 года. Мужчина, известный как Ксавье X, работал инженером в компании TSO, занимающейся сервисным обслуживанием железных дорог и имеющей офис недалеко от Парижа.

В 2013 году он скончался в командировке в результате "внебрачной связи с абсолютно незнакомым человеком", как назвали произошедшее в компании TSO.

Государственная страховая компания посчитала смерть Ксавье Х несчастным случаем на рабочем месте, а это означало, что компенсацию должен выплатить работодатель.

Страховщики указывали, что в командировке компания несет ответственность за своего сотрудника, даже если он в этот момент не работает, а занимается обычными бытовыми делами.

Страховая компания заявила, что секс в командировке как раз и является заурядным бытовым занятием - таким же, как душ или ужин. Компания TSO возмутилась этим решением и оспорила его в суде.

Но апелляционный суд в Париже встал на сторону страховщиков. "Во время командировки сотруднику положена социальная защита на весь ее период, независимо от обстоятельств", - заключил суд.

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