Суд в Цюрихе запретил петуху кукарекать по ночам

Недовольство истца вызвал петух, который, по его мнению, кричал слишком громко и часто. В подтверждение своих слов мужчина подсчитал, что птица кукарекает от 14 до 44 раз в час, а громкость издаваемых звуков на расстоянии 15 метров достигает 84 децибел.

Суд усомнился в точности этих измерений, так как они делались с помощью смартфона, но все же признал этот способ "условно приемлемым" и частично удовлетворил требования истца.

Хозяину петуха предписали "обеспечить молчание" птицы с десяти вечера до восьми утра в будни и субботу, а также с десяти вечера до девяти утра в воскресенье. Кроме того, петуху запретили покидать курятник, пишет euromag.ru.

Аналогичный процесс проходит сейчас во Франции, в департаменте Приморская Шаранта. Там петуха судят за то, что он слишком рано будит окрестности криком.