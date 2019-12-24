Суд в Швеции отказался депортировать насильников

Вторник, 24 Декабрь 2019 Мир Мир

Суд в Швеции отказался депортировать насильников

Суд в Стокгольме (Швеция) отказался депортировать двух беженцев из Эритреи, изнасиловавших и избивших местную жительницу.

Преступление произошло в сентябре в Стокгольме. Женщина ночью познакомилась с мужчинами и привела их к себе домой. Спустя несколько часов она позвонила в полицию, заявив об издевательствах.

Суд, выслушав потерпевшую и изучив материалы дела, установил, что мигранты несколько часов били женщину и насиловали, угрожая ножом. В результате мужчин приговорили к пяти годами лишения свободы и штрафу в размере 140 тысяч шведских крон euromag.ru.

На заседании суда прокурор просил депортировать преступников, но судья отказался выносить соответствующее решение, поскольку на родине мужчины могли столкнуться с нарушением своих прав.

Дело в том, что они покинули Эритрею незаконно, сбежав с военной службы. Суд посчитал, что после возвращения в Африку их могут подвергнуть наказанию, преследованию или призвать в армию, что равносильно принудительному труду.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)