Суд в Швеции отказался депортировать насильников

Преступление произошло в сентябре в Стокгольме. Женщина ночью познакомилась с мужчинами и привела их к себе домой. Спустя несколько часов она позвонила в полицию, заявив об издевательствах.

Суд, выслушав потерпевшую и изучив материалы дела, установил, что мигранты несколько часов били женщину и насиловали, угрожая ножом. В результате мужчин приговорили к пяти годами лишения свободы и штрафу в размере 140 тысяч шведских крон euromag.ru.

На заседании суда прокурор просил депортировать преступников, но судья отказался выносить соответствующее решение, поскольку на родине мужчины могли столкнуться с нарушением своих прав.

Дело в том, что они покинули Эритрею незаконно, сбежав с военной службы. Суд посчитал, что после возвращения в Африку их могут подвергнуть наказанию, преследованию или призвать в армию, что равносильно принудительному труду.