Суд в Сингапуре по видеосвязи приговорил человека к смерти

Среда, 20 Май 2020 Мир Мир

Суд в Сингапуре по видеосвязи приговорил человека к смерти

Cуд в Сингапуре приговорил к смертной казни подсудимого через программу для видеозвонков Zoom.

Это первый подобный случай в стране, сообщает The Telegraph.

Осужденный, 37-летний малайзиец Пунитан Генасан, был признан виновным в торговле героином и будет повешен. Вердикт судей оглашался по видеосвязи «ради безопасности всех участников слушаний», заявил представитель судебных органов. Он подтвердил, что раньше к такой мере не прибегали.

Законы Сингапура предусматривают крайне жесткие наказания за участие в обороте наркотиков — за последние десятилетия там по наркотическим статьям повесили сотни людей, включая десятки иностранцев. Правозащитники считают, что сингапурские власти излишне жестоки.

«Использование смертной казни в Сингапуре изначально жестоко и негуманно, а использование для вынесения смертельного приговора технологии удаленной связи, такой как Zoom, усугубляет это положение», — заявил изданию глава азиатского отделения организации Human Rights Watch Фил Робертсон. Он также раскритиковал аналогичный случай в Нигерии: местный суд в рамках карантинных мер использовал Zoom, чтобы приговорить к смерти преступника.

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