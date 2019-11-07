Суд вынес приговоры зоозащитникам во Франции

Сами активисты говорят, что их целью было освободить животных.

Приговор суда мягче требований гособвинения. Прокурор требовал приговорить двух активистов к шести месяцам тюрьмы за ущерб, нанесенный трем животноводческим и птицеводческим хозяйствам, передает France 3.

Активистам вменяют незаконное проникновение на три фермы на западе Франции и кражу содержавшихся там птиц и свиней. События имели место в апреле 2019-го и декабре 2018 года. По данным прокуратуры, в ходе одной из акций 1400 индюшек погибли, задохнувшись из-за паники и сутолоки, пишет euromag.ru.

Активистов также приговорили к выплате более восьми с половиной тысяч евро в качестве компенсации морального и материального ущерба владельцам ферм.

Ни обвиняемые, ни адвокаты не присутствовали на вынесении судебного решения 5 ноября.

«Мы здесь не для того, чтобы судить чьи-то идеи, а для того, чтобы судить уголовные преступления», — подчеркнул прокурор. От добавил, что «сравнения животноводства с нацистской диктатурой неприличны».

Летом прошлого года Объединение мясников Франции (CFBCT) попросило у государства защиты от веганов, обвинив их в агрессии, погромах, «терроризме» и навязывании своей идеологии. Этой весной в Лилле на севере Франции активистов приговорили к реальным тюремным срокам за погромы в мясных лавках.

Крупные веганские и зоозащитные ассоциации заявляют, что ничего общего не имеют с вандалами, а погромы в мясных лавках считают контрпродуктивными.