Суд запретил протесты против "гей-уроков"

Высокий суд утвердил границы зоны вокруг здания школы Андертон Парк, внутри которой нельзя проводить пикеты.

Родители учеников школы и активисты пикетируют школу непрерывно с февраля этого года, пишет euromag.ru.

Судья мотивировал решение тем, что постоянные шумные демонстрации негативно сказываются на учениках, педагогическом коллективе и местных жителях, и уже более 20 учителей школы были вынуждены лечиться от последствий стресса.

Пикетчики обвинили суд в попытке замолчать спорную тему. Родители, не согласные с введением в школе уроков инклюзивности, на которых младшим школьникам рассказывали среди прочего об однополых семьях, заявляют, что детям в возрасте от 5 до 11 лет слишком рано изучать эту тему, сообщает BBC News.

Родители-мусульмане настаивают на том, что однополые отношения противоречат исламу. В протестах участвуют и христиане.

Городской совет Бирмингема требовал расширить запретную зону: представитель городских властей в суде утверждал, что из-за протестов ученики не могут играть на детской площадке на переменах. Именно агрессивное и шумное поведение протестующих, а не сам предмет спора, стало причиной запрета, настаивает горсовет.

В ходе пятидневных судебных слушаний в октябре руководство школы жаловалось на кампанию, развернутую в соцсетях, и на ложные и вредоносные, по мнению директора, обвинения: что на уроках якобы учат мастурбации, что программа ориентирована на педофилов, и другие. Однажды школу посетил имам местной мечети, который заявил родителям, что в школе "засели педофилы".

"Ни одно из этих утверждений не является правдой", - заявил судья Уорби, принявший решение о постоянном запрете пикетов вблизи школьного здания. "Родители неправильно поняли смысл уроков", - добавил он. По убеждению судьи, цель уроков инклюзивности - не пропаганда гомосексуальности, а приучение к равенству и стремление "вплести язык равенства" в ежедневную школьную жизнь.