Суеверие помогло американцу трижды сорвать куш

Мужчина из города Балтимор три раза подряд выиграл 50 тысяч долларов в лотерейной игре Bonus Match 5, а также получил небольшую награду за другие комбинации цифр, увеличив суммарный выигрыш до 151,4 тысячи долларов.

Счастливчику три раза подряд выпала комбинация из пяти чисел: 2-10-11-25-31. По его словам, за каждой цифрой стоит значимая для него дата — дни рождения его близких.

Победитель уверен, что именно суеверие заставило его купить несколько лотерейных билетов с определенной комбинацией чисел. «С хорошими людьми случаются хорошие вещи», — добавил он.

Игрок заявил, что планирует разделить определенную часть выигрыша между членами семьи, а остальные деньги отложить на будущее.