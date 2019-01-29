Суеверие помогло американцу трижды сорвать куш
Любитель азартных игр из американского штата Мэриленд утверждает, что сорвал три джекпота за один раз благодаря суеверию.
Мужчина из города Балтимор три раза подряд выиграл 50 тысяч долларов в лотерейной игре Bonus Match 5, а также получил небольшую награду за другие комбинации цифр, увеличив суммарный выигрыш до 151,4 тысячи долларов.
Счастливчику три раза подряд выпала комбинация из пяти чисел: 2-10-11-25-31. По его словам, за каждой цифрой стоит значимая для него дата — дни рождения его близких.
Победитель уверен, что именно суеверие заставило его купить несколько лотерейных билетов с определенной комбинацией чисел. «С хорошими людьми случаются хорошие вещи», — добавил он.
Игрок заявил, что планирует разделить определенную часть выигрыша между членами семьи, а остальные деньги отложить на будущее.