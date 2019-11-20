Супруга принца Гарри возглавила рейтинг самых стильных знаменитостей

Среда, 20 Ноябрь 2019 Мир Мир

Супруга принца Гарри возглавила рейтинг самых стильных знаменитостей

Герцогиня Сассекская, супруга принца Гарри Меган Маркл возглавила ежегодный рейтинг самых стильных персон.

Список знаменитостей, наряды которых больше всего влияют на спрос в интернете, составили эксперты фэшн-платформы Lyst на основании количества запросов в поисковике «Мир моды в 2019 году».

В исследовании отмечается, что в среднем появление Маркл в том или ином наряде вызывало рост запросов на аналогичную одежду на 216%. А после ее встречи в ЮАР с лауреатом Нобелевской премии мира Десмондом Туту, спрос на такое же платье, в котором она тогда была, вырос на 570%, пишет regnum.ru.

В рейтинг также вошли представители шоу-бизнеса США, поп-звезды из Азии и другие известные персоны.

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