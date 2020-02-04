Супруги неожиданно разбогатели к 70-й годовщине свадьбы

Об этом сообщает информационный портал UPI.

Джеймс и Максин Хилликер (James and Maxine Hilliker) рассказали, что играют в лотерею Cash 5 каждый вторник на протяжении десятков лет. «В игре мы используем одни и те же числа: даты моего дня рождения, мужа и трех моих сестер, — пояснила Максин. — Но мы никогда не выигрывали по-крупному». Однако на прошлой неделе, 27 января, Джеймс обнаружил, что их билет принес крупный джекпот.

Хилликеры неожиданно разбогатели на 768,86 тысячи долларов. По их словам, победа в лотерее пришлась как нельзя кстати. «На следующей неделе у нас годовщина свадьбы, — отметил Джеймс во время поездки за денежным призом. — А сегодня мне исполняется 90 лет. Я не могу поверить, что все это происходит по-настоящему. Просто не могу поверить».

Победители признались, что на выигранные деньги они планируют отправиться в круиз и отметить годовщину.