Супруги почесали руки и сорвали джекпот

Вторник, 30 Июль 2019 Мир Мир

Супруги почесали руки и сорвали джекпот

В американском штате Мэриленд зуд помог супружеской паре сорвать джекпот.

Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Муж и жена обсуждали, как потратили бы деньги, если бы выиграли в лотерею. Внезапно у обоих стали чесаться руки. Они сочли это знаком того, что им действительно стоит испытать удачу.

На следующий день мужчина купил билет моментальной лотереи и подарил его супруге. Она стерла защитный слой и обнаружила, что выиграла 50 тысяч долларов (3,1 миллиона рублей).

Пара планирует пустить полученные деньги на погашение долгов и совместный отпуск, а остаток — инвестировать.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья