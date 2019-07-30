Супруги почесали руки и сорвали джекпот
В американском штате Мэриленд зуд помог супружеской паре сорвать джекпот.
Об этом сообщает информационное агентство UPI.
Муж и жена обсуждали, как потратили бы деньги, если бы выиграли в лотерею. Внезапно у обоих стали чесаться руки. Они сочли это знаком того, что им действительно стоит испытать удачу.
На следующий день мужчина купил билет моментальной лотереи и подарил его супруге. Она стерла защитный слой и обнаружила, что выиграла 50 тысяч долларов (3,1 миллиона рублей).
Пара планирует пустить полученные деньги на погашение долгов и совместный отпуск, а остаток — инвестировать.