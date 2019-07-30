Супруги почесали руки и сорвали джекпот

Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Муж и жена обсуждали, как потратили бы деньги, если бы выиграли в лотерею. Внезапно у обоих стали чесаться руки. Они сочли это знаком того, что им действительно стоит испытать удачу.

На следующий день мужчина купил билет моментальной лотереи и подарил его супруге. Она стерла защитный слой и обнаружила, что выиграла 50 тысяч долларов (3,1 миллиона рублей).

Пара планирует пустить полученные деньги на погашение долгов и совместный отпуск, а остаток — инвестировать.