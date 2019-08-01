Супруги сорвали миллионный джекпот и решили жить роскошно

Четверг, 01 Август 2019 Мир Мир

Супруги сорвали миллионный джекпот и решили жить роскошно

В шотландском городе Транент пара сорвала джекпот и планирует потратить его на дорогостоящую машину и походы в рестораны.

Об этом сообщает издание The Sun.

50-летний Алан (Alan) и 48-летняя Клэр Грей (Claire Gray) выиграли в лотерею миллион фунтов стерлингов (77,5 миллиона рублей). Хотя мужчина часто участвовал в различных лотереях, электронное письмо с уведомлением о выигрыше вызвало у него сомнения. Он решил позвонить представителям лотереи и получить от них подтверждение. «Мы с женой просто не могли поверить в это. Происходящее до сих пор кажется нам нереальным», — отметил мужчина.

По словам пары, родственников и близких шокировала эта новость, однако они порадовались их удаче. Алан и Клэр планируют потратить деньги на путешествие в Дубай, новую машину, а также на посещение мишленовских ресторанов.

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