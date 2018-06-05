Существование Планеты Х подвергли сомнению

Вторник, 05 Июнь 2018 Мир Мир

Существование Планеты Х подвергли сомнению

Ученые Колорадского университета в Боулдере пришли к выводу, что траектории обособленных транснептуновых объектов могут объясняться столкновением с астероидами, а не гравитационным влиянием гипотетической девятой планеты.

Свои выводы исследователи представили на 232-м собрании американского астрономического общества.

Обособленными транснептуновыми объектами (англ. detached objects) называют небесные тела, которые располагаются за орбитой Нептуна и, как считается, не испытывают на себе гравитационного влияния последнего. Возможным обособленным объектом является Седна, перигелий которой в два раза дальше орбиты восьмой планеты. Некоторые исследователи считают, что существование этих тел может быть свидетельством в пользу гипотезы о девятой планете Солнечной системы, которая своей гравитацией делает транснептуновые объекты обособленными.

С помощью компьютерного моделирования астрономы показали, что небольшие транснептуновые астероиды движутся по своим орбитам быстрее, чем более крупные объекты вроде Седны. Сталкиваясь с последней, эти небесные тела отталкивают ее к отдаленным областям Солнечной системы. Этот вывод согласуется с наблюдениями, согласно которым размер обособленного транснептунового объекта коррелирует с его удаленностью.

О возможном обнаружении за пределами орбиты Плутона крупного небесного тела ученые сообщили в середине января 2016 года. Гипотетический объект вращается вокруг Солнца по вытянутой траектории (и в наклонной относительно орбиты Земли плоскости) с периодом в 15 тысяч лет, а по своим физико-химическим свойствам напоминает Нептун.

Новую планету ученые обнаружили, анализируя данные по оказываемому ею гравитационному возмущению на другие небесные тела. Как отмечают Браун и Батыгин, астрономы поверят в их открытие тогда, когда смогут наблюдать планету в телескоп. Для этого они зарезервировали время на японской обсерватории Subaru на Гавайях.

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