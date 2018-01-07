Свадьба принца Гарри принесет Великобритании полмиллиарда фунтов

Свадьба принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл, которая состоится в мае, принесет британской экономике не менее 500 млн фунтов (680 млн долларов). Такую оценку привели агентству Reuters специалисты консалтинговой компании Brand Finance.

Экономисты рассчитывают, что в это время в Великобританию приедет на 350 тысяч туристов больше, чем обычно, только для того, чтобы увидеть свадьбу принца. В компании напомнили, что в 2011 году такое же увеличение потока туристов было во время свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон, ныне герцогини Кембриджской, пишет ntv.ru.

Основной доход (около 200 млн фунтов) поступит от туризма: транспорта, оплаты гостиниц и сопутствующих услуг. Еще 150 млн фунтов заработают организаторы частных вечеринок, приуроченных к бракосочетанию. 50 млн фунтов туристы оставят в Великобритании в обмен на сувениры, и еще 100 млн фунтов страна заработает на бесплатной рекламе по всему миру в связи с этой свадьбой.