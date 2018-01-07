Свадьба принца Гарри принесет Великобритании полмиллиарда фунтов

Воскресенье, 07 Январь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Свадьба принца Гарри принесет Великобритании полмиллиарда фунтов

По прогнозам экспертов, туристы, которые приедут на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл, принесут британской экономике не менее 680 млн долларов.

Свадьба принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл, которая состоится в мае, принесет британской экономике не менее 500 млн фунтов (680 млн долларов). Такую оценку привели агентству Reuters специалисты консалтинговой компании Brand Finance.

Экономисты рассчитывают, что в это время в Великобританию приедет на 350 тысяч туристов больше, чем обычно, только для того, чтобы увидеть свадьбу принца. В компании напомнили, что в 2011 году такое же увеличение потока туристов было во время свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон, ныне герцогини Кембриджской, пишет ntv.ru.

Основной доход (около 200 млн фунтов) поступит от туризма: транспорта, оплаты гостиниц и сопутствующих услуг. Еще 150 млн фунтов заработают организаторы частных вечеринок, приуроченных к бракосочетанию. 50 млн фунтов туристы оставят в Великобритании в обмен на сувениры, и еще 100 млн фунтов страна заработает на бесплатной рекламе по всему миру в связи с этой свадьбой.

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