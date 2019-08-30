Светофоры с викингами установили в Дании

На изображениях присутствуют все типичные атрибуты скандинавского воина - круглый щит, боевой топор и норманнский шлем с наносником. Одна из целей этого проекта - разрушение мифа о "рогатых" шлемах викингов.

В реальности подобных головных уборов обнаружено не было.

"Рога - один из немногих мифов о викингах. Никаких рогов на шлемах не было", - напоминает директор музея Моэсгор Мадс Келер Хольст.

Идея проекта заключается еще и в том, чтобы рассказать горожанам и туристам, кто основал Орхус в конце первого тысячелетия, сообщает euromag.ru.

"Викинги кажутся мне красивым символом. Светофоры станут для Орхуса чем-то особенным, они расскажут о наших корнях. По пути куда-либо люди узнают, на чем стоит Орхус с 900-х годов и до сегодняшнего дня", - так описывает задумку один из советников орхусской коммуны Бюньямин Симсек.

Этой осенью 17 светофоров с викингами образуют в центре города исторический маршрут. "Многие улицы Орхуса сохранились со времен викингов. Когда проходишь через площадь Биспеторв, там есть маленькое возвышение - это старый вал, что был вокруг города в эпоху викингов. Река служила входом в город и вообще стала причиной его основания", - рассказал Хольст.

Орхус - один из старейших датских городов. Археологи обнаружили на его территории дома, построенные в конце VIII века. Центр города когда-то был кладбищем скандинавских язычников. Известный тогда как Арос, Арус или Орс, город был христианизирован лишь в X веке. Тогда же в центре города появились первая церковь и типичная для викингов кольцевая крепость. Район Орхуса Вибю мог когда-то быть резиденцией конунгов, полагают историки.