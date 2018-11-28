Священник рассказал о состоянии Шумахера

Его слова приводит Bild.

«Я сидел напротив Шумахера, держал его за руки и смотрел на него. Он остается тем же Михаэлем Шумахером, которого мы все хорошо знаем, только пополнел немного. Михаэль чувствует, что вокруг него находятся любящие люди, которые о нем заботятся. И, слава богу, они держат его подальше от слишком любопытной публики», — поделился подробностями встречи Генсвайн.

По словам архиепископа, Шумахеру нужно уединение. «Семья — это защитное гнездо, в котором Михаэль нуждается. Конечно, я молюсь о нем и его семье», — добавил священник.

Шумахер в декабре 2013 года упал во время катания на горных лыжах на альпийском курорте Мерибель. В результате гонщик получил черепно-мозговую травму и впал в кому. С сентября 2014 года он проходит восстановление на вилле на берегу Женевского озера.

Семья ограничила количество новостей о состоянии пилота. В августе стало известно, что бывший гонщик заплакал. Члены семьи надеются, что немец до сих пор может проявлять эмоции.